Made in Italy: fondi a progetti Piceno per 10 mln euro

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con proprio decreto, ha approvato la graduatoria provvisoria dei "Progetti Pilota" (finanziamento ex Patti Territoriali) che vede la Provincia di Ascoli Piceno assegnataria del massimo contributo concedibile di 10 milioni di euro. Entrando in dettaglio nei contenuti di "PIONEER ovvero "Piceno - InnOvazioNe ed EcosistEmi per la Rinascita", acronimo scelto dall'Amministrazione Provinciale per contrassegnare la proposta progettuale del territorio: prevede 5 milioni di euro per interventi infrastrutturali presentati dai Comuni e 4,5 milioni di euro per quelli riferibili a iniziative imprenditoriali private.

In base all'istruttoria effettuata dall'Unioncamere per conto del Ministero, sono stati finanziati 12 progetti presentati dai Comuni e 19 quelli presentati dalle imprese del territorio. Con successivo atto ministeriale verranno quindi erogate le risorse individuate dall'apposita graduatoria.

"L'amministrazione provinciale è risultata al quarto posto nell'elenco ministeriale in una posizione più alta di altre realtà ben più strutturate che hanno ottenuto meno punti - sottolinea il presidente della Provincia Sergio Loggi - Le risorse ottenute andranno a beneficio dei Comuni partecipanti che potranno avvalersene per migliorare le infrastrutture pubbliche e le imprese che potranno avviare iniziative con nuove opportunità di sviluppo e occupazione".

Il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli pone in evidenza "l'importanza della coesione tra enti territoriali e soggetti imprenditoriali privati dalla cui condivisione di intenti e progettuali conseguono vantaggi e riconoscibilità per il territorio". Sulla stessa lunghezza d'onda Calabresi della Camera di Commercio delle Marche: "importante è stato il supporto dell'Ente camerale alla riuscita del progetto e la capacità di rappresentare al meglio le istanze di tutte le realtà aderenti essendo come Camera di Commercio delle Marche prima in Italia per estensione del territorio e quarta, a livello nazionale, per numero di iscritti".

"A fronte della graduatoria provvisoria del Ministero - spiegato il dottor Luciani di Partner srl - a breve si dovrà passare momenti formativi e informativi e ai tavoli tecnici necessari a dare attuazione velocemente e con la massima efficacia agli interventi previsti." (ANSA).