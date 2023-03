Made in Italy: commercialisti, puntare su aggregazioni Pmi

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Per i commercialisti italiani urge "favorire i processi di aggregazione imprenditoriale, promuovere la sussidiarietà e la semplificazione amministrativa ed introdurre misure fiscali e finanziarie" a sostegno delle Pmi 'export oriented': lo si legge nel documento del Consiglio nazionale della categoria professionale inviato alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva su "Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi". Secondo il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio, bisogna "far leva sulle aggregazioni imprenditoriali e su politiche che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. Le azioni messe in campo fino ad oggi dai 'policy maker' nazionali, sia quelle specificamente destinate all'internazionalizzazione delle imprese sia quelle finalizzate alla crescita delle Pmi, attraverso la promozione degli investimenti in capitale proprio, necessitano di un adeguato rafforzamento, di un miglioramento sistematico delle prassi operative e di un efficace coordinamento tra le singole misure, gli enti gestori e gli operatori economici. Ambiti nei quali il ruolo dei commercialisti potrebbe essere determinante, se si attribuisse loro la funzione di attestatori", va avanti la nota dei professionisti che, si legge ancora, pensano ad "una defiscalizzazione dei ricavi incrementali realizzati dall'impresa tramite esportazioni, eventualmente anche in un lasso di tempo limitato. In alternativa, sarebbe plausibile riproporre l'agevolazione prevista per i contratti di rete per gli utili reinvestiti da parte di aggregazioni di imprese realizzate per dare vita ad azioni di penetrazione sui mercati internazionali". Infine, un altro intervento proposto è quello che parte dalle azioni in materia di "Industria 4.0", laddove gli investimenti delle imprese in nuove tecnologie sono stati stimolati, ad esempio, attraverso meccanismi quali super/iper ammortamento o l'attuale credito d'imposta: adottando una prospettiva simile, sarebbe auspicabile definire misure di sostegno agli investimenti rivolti all'internazionalizzazione, termina la nota. (ANSA).