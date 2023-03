Istat, dati precedenti su Pil con 3 giorni di lavoro in meno

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - I dati sul Pil 2022 del 31 gennaio sono quelli dei conti trimestrali, diffusi in termini destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative, che sono state tre in meno nel 2022 rispetto al 2021. Lo precisa l'Istat parlando della differenza tra il +3,9% rilevato a gennaio e il +3,7% di oggi.

Essendo il dato annuale, pubblicato oggi, calcolato su dati grezzi, risulta normale avere una variazione del Pil di minore entità. "Quindi, non si tratta di una revisione al ribasso del tasso di crescita del Pil, ma di tassi di crescita calcolati su due misure diverse del Pil", precisano dall'Istituto di statistica. (ANSA).