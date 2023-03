Indice Pmi manifatturiero della zona euro in linea con stime

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - L'indice dei responsabili degli acquisti di servizi (Purchasing managers' index, Pmi) del settore manifatturiero dell'Eurozona in febbraio ha segnato 48,5 punti, in linea con le previsione e poco sotto i 48,8 di gennaio.

In Germania l'indice Pmi manifatturiero in febbraio è a 46,3 punti, contro i 46,5 delle stime. (ANSA).