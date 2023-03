Imprese: Confartigianato Udine,ok ricavi ma manca manodopera

(ANSA) - UDINE, 01 MAR - Nel 2022 fatturato con segno positivo per le imprese dell'artigianato in provincia di Udine, dove sono prevalse le aziende con ricavi in crescita, oltre la metà del totale (54,3%), a fronte di un 19,2% in calo. Lo ha rilevato la 34/a indagine congiunturale sull'artigianato in provincia di Udine elaborata da Nicola Serio dell'ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine, e presentata oggi nel capoluogo friulano.

In termini di variazione percentuale del fatturato del 2022, rispetto al 2021, la crescita del giro d'affari ha investito tutti e tre i macrosettori, maggiore nelle costruzioni (+8,8%), minore nei sevizi (+6,7%) e nelle manifatture (+6,2%), con una variazione complessiva per il fatturato artigiano della provincia di Udine pari a +7,3%, +12,5% per le aziende orientate all'export. Nell'indagine (frutto di 609 interviste ad altrettante imprese artigiane effettuate tra gennaio e febbraio dall'Irtef di Udine) gli intervistati hanno "certificato il buon andamento dei loro affari, ma anche la perdurante difficoltà nel reperimento della manodopera". Secondo l'indagine, l'occupazione dipendente nel 2022 è calata in media dell'1,4%, in particolare per due settori su tre, le manifatture (-3,5%) e i servizi (-2,4%), con l'eccezione del comparto costruzioni (+2,1%).

"Si sta manifestando un fenomeno di crescita senza occupazione - ha detto il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti - nell'immediato abbiamo quindi bisogno anche del contributo dei lavoratori stranieri". Positiva la fiducia delle imprese nella propria competitività: su una scala da 1 a 10, il giudizio si attesta a 7,7. Insufficiente, benché in crescita, la fiducia nel sistema Paese, che si ferma al 5,1. Un dato che sconta le diverse criticità vissute dall'artigianato, tra cui, "i crediti incagliati legati al Superbonus". (ANSA).