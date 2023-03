Fisco: Uil, peso è incompatibile con la crescita economica

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Una pressione fiscale al 43,5% non è compatibile con l'esigenza di avere una crescita forte e sostenuta, nel tempo, della nostra economia, soprattutto perché pesa prevalentemente sui redditi da lavoro e pensione". Lo afferma in una nota il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, che chiede al governo " di aprire subito un confronto con i sindacati sulla delega fiscale. L'obiettivo deve essere quello di tagliare significativamente le tasse a lavoratori dipendenti e pensionati, realizzando contemporaneamente una svolta epocale nella lotta all'evasione fiscale. Questa è l'unica strada da seguire per garantire la crescita del nostro sistema economico e produttivo". (ANSA).