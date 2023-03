Fisco: Ag. Entrate apre 2 sportelli a Pontedera e Volterra

(ANSA) - PISA, 01 MAR - Da oggi gli utenti della provincia di Pisa potranno richiedere i principali servizi catastali anche presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pontedera (Pisa) e presso lo Sportello decentrato di Volterra (Pisa).

E' quanto annunciato, in una nota dall'Agenzia delle Entrate.

Per arricchire l'offerta ai cittadini, infatti, all'interno di queste strutture apre, in via sperimentale fino a giugno 2023, uno sportello dedicato alle richieste normalmente gestite dall'Ufficio provinciale-Territorio di Pisa. Nelle postazioni attivate nell'Ufficio territoriale di Pontedera, in via delle Brigate Partigiane numero 2, e presso lo Sportello decentrato di Volterra, in piazza dei Priori numero 7, sarà possibile richiedere visure castali e planimetriche informatizzate ed estratti di mappa informatizzati. Il periodo di sperimentazione, si spiega ancora, servirà a valutare l'utilità delle postazioni in termini di assistenza al cittadino, attraverso l'analisi del numero di servizi gestiti e dei tempi di erogazione. I nuovi sportelli catastali riceveranno gli utenti su appuntamento il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 10.30 a Pontedera e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 10.30 a Volterra, secondo l'ormai consolidato modello di accesso programmato dell'Agenzia. I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione Prenota un appuntamento, tramite l'App 'AgenziaEntrate' o attraverso il Centro unico di prenotazione al numero 800.90.96.96 (06.96668907 da telefono cellulare) scegliendo l'opzione 3. (ANSA).