Equo compenso: rinviato esame ddl in Commissione al Senato

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - I pareri delle altre Commissioni parlamentari di palazzo Madama sugli emendamenti "non sono arrivati", dunque oggi non si è tenuta, nella Commissione Giustizia del Senato, la prevista votazione delle 33 proposte di modifica e dei 4 ordini del giorno depositati al disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti. Lo fa sapere la relatrice, la senatrice della Lega Erika Stefani, segnalando che l'esame del provvedimento, a questo punto, è previsto che slitti alla prossima settimana.

