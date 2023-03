Confindustria, rivedere incentivi per transizione green

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Un più ampio progetto di revisione degli incentivi dovrà essere valutato anche nel contesto degli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica del settore immobiliare", avverte la dg di Confindustria, Francesca Mariotti, in audizione in Commissione Finanze della Camera sull'intervento del Governo sul superbonus. "Tali obiettivi - dice - ci impongono di raddoppiare (+75%) i risparmi di energia attesi nel periodo 2021-2023 rispetto al periodo 2014-2020 grazie alle misure fiscali. L'Italia, infatti, ha 12 milioni di edifici pari a 32 milioni di abitazioni, il 60% delle quali ha oltre 45 anni".

"È indispensabile - prosegue quindi la Dg di via dell'Astronomia - disegnare sin d'ora una nuova strategia di medio-lungo periodo, che faccia leva sulle risorse, sia in termini di capitali che di competenze, dell'intera filiera dell'investimento immobiliare, stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di dare segnali di prezzo al mercato e, allo stesso tempo, meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito per consentire la più ampia fruizione soprattutto per i soggetti con meno disponibilità finanziaria. Si tratta di avviare una strategia che sia sostenibile per il bilancio pubblico e quindi stabile e duratura per accompagnare in modo graduale e costante la transizione green".

Per Confindustria, "si potrebbe sfruttare questa occasione per definire una road map per i lavori finalizzati a tali obiettivi, distribuendoli in un arco temporale definito (e non prorogabile), con controlli rigorosi sulle cessioni (anche tramite certificatori esterni) per dare agli operatori un sistema normativo certo e stabile, in modo da pianificare i loro investimenti".

Ed "a questo proposito, Confindustria ritiene che, una volta chiusa questa fase di urgenza", sul superbonus, "sia corretto trovare il giusto contesto per analizzare, con oggettività, il reale impatto delle misure finora poste in campo sull'ammodernamento complessivo dello stock immobiliare italiano, sulla sicurezza antisismica e sull'efficientamento energetico". (ANSA).