Confesercenti, bilancio amaro saldi, vendite giù del 10-15%

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - È amaro, per Confesercenti, il bilancio dei saldi invernali a Torino: il calo delle vendite rispetto alla scorsa stagione è del 10% con punte del 15% in periferia, secondo i commercianti interpellati per un bilancio della campagna sconti che chiude domani, giovedì 2 marzo. Su questo esito deludente hanno influito la crisi economica e l'inflazione. Neppure le temperature miti di questo inverno hanno giovato, tanto che i prodotti meno venduti sono stati i capispalla: cappotti, giacconi, giubbotti e giacche fanno registrare un -20%. Un po' meglio le calzature, per le quali si riscontrano perdite più contenute con una flessione del 5%.

"È stata una delle stagioni peggiori degli ultimi anni: subito dopo la pandemia avevamo riscontrato una ripresa, ma siamo tornati alla calma piatta. Le difficoltà non sono limitate ai saldi: purtroppo. Negli ultimi tre mesi del 2023 sono diminuite di almeno il 10%. Molti di noi hanno retto alle difficoltà soltanto perché non hanno mai cessato di praticare sconti dal periodo del black friday in poi, ma ciò ha drasticamente ridotto i nostri guadagni. E' un fenomeno soltanto torinese: i colleghi di altre città, Milano prima di tutto, parlano di risultati ben più soddisfacenti dei nostri" spiega Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, l'associazione dei commercianti abbigliamento e calzature.

In poco più di dieci anni a Torino e provincia è sparito un negozio di abbigliamento su tre. In città erano 2007 nel 2009.

"Questi numeri - afferma Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - confermano l'allarme che abbiamo più volte lanciato sul pericolo di una progressiva desertificazione commerciale delle città. Se davvero si ritiene che negozi e mercati le rendano vive, sicure e attrattive, vanno aiutati concretamente". (ANSA).