Cna: Urso, artigiani e Pmi elementi di forza del sistema Italia

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Artigiani e Pmi sono elementi di forza del sistema Italia in questa fase di deglobalizzazione, se ne sono accorti anche gli altri stupiti dalla nostra reazione, più performante di altre nazioni industriali europee. Per questo abbiamo creato il ministero delle Imprese e del Made in Italy".

Così in un tweet il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della sua partecipazione alla direzione nazionale della Cna. (ANSA).