Cna: Costantini, potenziare Impresa 4.0 e ridefinire incentivi

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "È necessario potenziare il pacchetto Impresa 4.0 e dare rapida attuazione alla ridefinizione del sistema degli incentivi, centrandoli su esigenze e caratteristiche delle piccole imprese. Ma vanno anche individuati criteri più selettivi per allocare in modo più efficiente le risorse, partendo da una più virtuosa integrazione tra gli strumenti di garanzia pubblica e privata, valorizzando l'esperienza dei Confidi". Lo ha detto il presidente di Cna, Dario Costantini, aprendo i lavori alla direzione nazionale della confederazione. Sul fronte della sostenibilità, ha sottolineato Costantini, serve un "riordino del sistema degli incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, sia residenziale che produttivo, con un ruolo da protagonista delle piccole imprese, promuovendo l'installazione di impianti di autoproduzione da Fer". Cna chiede anche di "ricalibrare gli strumenti di accompagnamento delle imprese sui mercati esteri, muovendo dalle reali necessità delle realtà di minori dimensioni, dagli interventi sul capitale umano, credito, alla disciplina e alla tutela di marchi e brevetti". E sul fronte automotive "c'è l'esigenza assoluta di governare le trasformazioni coinvolgendo tutti gli attori della filiera, che vede una fortissima presenza di piccole imprese", ha evidenziato Costantini. (ANSA).