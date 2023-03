Brennero: Confindustria Belluno, discutere sbocco a Nord Veneto

(ANSA) - BELLUNO, 01 MAR - "Penso sia giunto il momento di mettere sul tavolo, in maniera seria e responsabile, il tema dello sbocco a nord per il Veneto. Il braccio di ferro in corso tra Italia e Austria sul Brennero ci dice che vanno trovate soluzioni alternative altamente tecnologiche, innovative e sostenibili sia per il trasporto su rotaia che su gomma.

Spogliamoci di ogni ideologia e avviamo una discussione franca sul futuro della mobilità dei territori e delle imprese". Lo afferma in una nota Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti.

"Uno sbocco a nord - prosegue Berton - consentirebbe soprattutto al quadrante orientale del Veneto di connettersi direttamente con il cuore dell'Europa. A trarre beneficio sarebbe l'intera economia del Nordest, trainante per il Paese.

Le infrastrutture sono cambiate, tecnologie e materiali sono sempre più sostenibili. La transizione ecologica, poi, sta riguardando anche i mezzi. Il futuro è nell'ibrido e, più avanti, nell'elettrico. I paradigmi vanno rivisti".

La presidente degli Industriali bellunesi ricorda infine che, accanto alle Associazioni degli Industriali di Trento e di Bolzano, si sta portando avanti un piano integrato per la mobilità dolomitica coordinato dall'Università di Padova, e c'è il sostegno al progetto "Smart Road" di Anas sulla statale di Alemagna. "Le imprese dei territori - conclude Berton - sono pronte a dialogare con responsabilità. Chiediamo, ancora una volta, al Governo e all'Europa di ascoltarci. È una partita che va oltre i confini bellunesi". (ANSA).