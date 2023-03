Brennero: Cna Fita, sì a sistema a slot ma stop ai divieti

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Gli autotrasportatori aderenti alla Cna sono disponibili ad approfondire la proposta della Provincia di Bolzano di creare un sistema digitalizzato di slot di accesso all'asse del Brennero, ma ribadiscono la richiesta di abolire gli attuali divieti di transito notturni in Tirolo.

Lo hanno detto all'assessore provinciale alla mobilità e alle Infrastrutture, Daniel Alfreider, il presidente di Cna Fita, Juri Galvan, ed il referente per il comparto logistica, Mirko Siviero. I rappresentanti di Cna Fita hanno espresso la volontà di approfondire, dal punto di vista tecnico e procedurale, la proposta della Provincia di Bolzano di creare un sistema digitalizzato di slot di accesso all'intero asse del Brennero, da Verona a Monaco di Baviera e viceversa, per i mezzi pesanti e per i mezzi leggeri.

"Si tratta di una proposta - ha sottolineato Galvan - che la nostra categoria aveva già avanzato ai vertici di Autobrennero Spa nei mesi scorsi, i quali, pur manifestando interesse, avevano espresso l'esigenza di muoversi con un accordo transnazionale prima di individuare tecnologie e sistemi di accesso. Adesso, anche grazie alle azioni dell'attuale governo, il tema dell'attraversamento del Brennero è diventato un caso di attualità urgente e non più rinviabile".

"Mettiamo a disposizione le nostre idee, le nostre esperienze, persino i nostri mezzi, che in Alto Adige sono per quasi l'80% di categoria ecocompatibile, per agevolare la definizione di un sistema tecnologico e accessibile a tutti, ma la condizione rimane la possibilità di attraversare il Tirolo anche di notte, abolendo gli attuali divieti, nel rispetto di misure di ecosostenibilità che salvaguardino tutti i territori alpini", ha concluso Galvan. (ANSA).