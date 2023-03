Bcc Roma:punta a ricambio generazionale soci,al via campagna

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La Bcc di Roma, la maggiore banca di credito cooperativo d'Italia, avvia una campagna per favorire il ricambio generazionale. L'istituto di credito consentirà ai giovani fra i 18 e 30 anni di diventare soci con un pacchetto di sole 10 azioni, anziché 100.

"Già da tempo la banca si è posta come obiettivo quello di avviare il ricambio generazionale della compagine sociale e sostenere la fidelizzazione dei giovani soci" rileva l'istituto cooperativo. "Negli ultimi anni si è puntato molto a favorire l'ingresso delle generazioni più giovani: nel 2021 il 35% dei nuovi soci ammessi aveva un'età inferiore a 40 anni, il 9% un'età inferiore a 30 anni. Lo scorso anno, il 41% dei nuovi soci ammessi aveva un'età inferiore a 40 anni, il 12% un'età inferiore a 30 anni" sottolinea la banca.

"Questa iniziativa", ha detto il presidente della Bcc di Roma Maurizio Longhi, "ha un valore del tutto particolare, perché dà concretamente corpo a un punto programmatico centrale del mio mandato: sono i giovani, infatti, che dovranno traghettare il nostro Paese verso un modello di sviluppo economico sostenibile e inclusivo ed è a loro che dobbiamo concretamente rivolgerci".

Nel 2010, per ascoltare, interpretare e sostenere al meglio le esigenze di ragazze e ragazzi under 40 - che in BCC Roma sono oltre 5mila su un totale di circa 44mila soci - la Banca ha avviato il Laboratorio Giovani Soci, che negli ultimi anni si è focalizzato sulla formazione per far conoscere tutte le opportunità di finanziamento riservate ai giovani. Opportunità offerte non solo dalla Banca (ad esempio il microcredito), ma anche da parte di altre importanti realtà pubbliche (Consap, Invitalia, Fondi regionali).

A questa attività di formazione si affiancano storiche iniziative come i premi di Diploma e di Laurea. Dal 1999 la Banca ha premiato complessivamente quasi 2.400 ragazzi, erogando a loro favore quasi 900mila euro. Da ricordare anche le borse di studio, erogate per il tramite della Fondazione Enzo Badioli, pensate per dare a ragazze e ragazzi soci di BCC Roma l'opportunità di partecipare a corsi post-laurea qualificanti, soprattutto nel campo degli studi economici e finanziari.

