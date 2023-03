Bcc Milano: utile lordo 2022 a 50 milioni (+281%)

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Bcc Milano chiude l'esercizio 2022 con risultati positivi "che consolidano la posizione all'interno del gruppo Bcc Iccrea e ne ribadiscono il ruolo di protagonista economico e finanziario in Lombardia". Lo si legge in una nota.

"Il bilancio d'esercizio 2022, che sarà sottoposto all'approvazione dei soci il prossimo 30 aprile, registra un utile lordo di 50 milioni di euro, con un salto del 281% rispetto all'anno precedente; la Banca fa segnare anche un'importante crescita dei fondi propri che raggiungono i 387 milioni (+18,6%) e un indice di solidità patrimoniale Tcr che si attesta al 19,10%.

I risultati arrivano a chiusura di un anno in cui la Banca ha realizzato la quinta fusione della sua storia con l'incorporazione di Bcc Bergamo e Valli.

"Raccogliamo i frutti di un lungo periodo di pianificazione - commenta Giorgio Beretta, direttore generale della banca - Abbiamo creato una catena di valore composta da visione, gestione e risultati economici. Le performance del bilancio 2022 sono il risultato di una crescita organizzativa e dimensionale della banca, di un lavoro accurato e professionale dell'intera struttura e dell'inversione di tendenza nel mercato creditizio che, dopo anni anomali con tassi sotto lo zero, sta tornando a una dinamica più regolare. Nel futuro saremo impegnati a rimanere su livelli che rappresentano al meglio il nuovo posizionamento di Bcc Milano e che saranno alla base della nostra attività futura in favore delle famiglie e delle imprese". (ANSA).