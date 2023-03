Agsm Aim, con Sace 500 milioni per piano investimenti

(ANSA) - VERONA, 01 MAR - La multiutility dell'energia di Verona e Vicenza Agsm Aim ha concluso due operazioni di finanziamento per complessivi 500 milioni di euro, completando così una prima fase di consolidamento finanziario volta a sostenere il piano di investimenti 2022-2025 del Gruppo.

Con un pool di sette banche è stata sottoscritta un'operazione per 350 milioni, destinata a soddisfare le esigenze di cassa determinate dall'attuale scenario dei mercati energetici ancora oggi caratterizzato da un'elevata volatilità ed incertezza. Tale finanziamento, che include una linea di credito da 250 milioni e una linea revolving da 100, è assistito dalla garanzia Sace Support Italia prevista ai sensi del Decreto Aiuti, per far fronte alle esigenze di liquidità riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo-ucraina. (ANSA).