++ Superbonus:Confindustria,caso emblematico,errore di metodo ++

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "La vicenda del superbonus è emblematica di come l'apprezzabile intenzione originale di creare uno shock nell'economia colpita dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19, possa naufragare se non supportata da una avveduta quantificazione dei costi di copertura e da una precisa delimitazione dell'ambito di intervento". Confindustria lo sottolinea con l'audizione della dg. Francesca Mariotti, in Commissione Finanze della Camera. "Una vicenda tormentata insomma, di cui - avverte - non intravediamo la fine. Perché è evidente che anche i recenti interventi necessiteranno, a loro volta, di ennesimi correttivi". (ANSA).