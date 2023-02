Zuppi: la logica delle 'baby pensioni' non è stata sconfitta

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La logica che ha portato all'introduzione delle 'baby pensioni' (nel 1973, ndr) non è stata sconfitta" ed è una logica "pericolosissima, come quella dei bonus", che è basata "sull'opportunismo". A dirlo il presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana), cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenendo, nella sede della Società Dante Alighieri, a Roma, alla presentazione del libro "Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'Inps" del presidente dell'Inps Pasquale Tridico (scritto con Enrico Marro). "L'ascensore sociale - prosegue - è rotto" nel nostro Paese, "oppure, ho l'impressione che funzioni solo per andare giù".

Nel testo di Tridico si legge che, "nel complesso, i lavoratori che hanno beneficiato delle cosiddette baby pensioni sono stati circa 256.000. Quelle ancora vigenti sono circa 185.000, di cui 149.000 pagate a donne. La spesa annuale è di circa 2,9 miliardi di euro. L'età media alla decorrenza della pensione degli attuali beneficiari era di circa 42 anni per le donne e 45 anni per gli uomini", viene spiegato. (ANSA).