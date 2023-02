Zelensky vede capo Ocse, plaude ad apertura ufficio a Kiev

(ANSA) - KIEV, 28 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi a Kiev il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, e ha accolto con favore la notizia dell'apertura di un ufficio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in Ucraina, un passo importante nella cooperazione, fa sapere l'ufficio della presidenza.

Tra le altre cose, nell'incontro si è discusso della creazione di un sistema fiscale che risponderà agli interessi per le imprese durante la ricostruzione postbellica dell'Ucraina. Zelensky ha sottolineato che un sistema fiscale attraente sarebbe di particolare importanza per attrarre capitali privati per ricostruire il Paese. Così nell'incontro si è convenuto di preparare e realizzare un modello fiscale con il coinvolgimento di esperti dell'Ocse che creerebbe vantaggi competitivi e incentivi speciali per il mondo del business durante il periodo di ricostruzione.

Si è parlato inoltre delle prospettive di adesione dell'Ucraina all'Ocse. (ANSA).