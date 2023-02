Urso, a breve il collegato sul made in Italy

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "A breve arriverà il collegato sul made in Italy, un collegato alla manovra finanziaria a cui stiamo lavorando con la commissione parlamentare per farne un elemento di valorizzazione dell'eccellenza del made in Italy sia nella lotta alla contraffazione, alla concorrenza sleale e all'Italian sounding sia nella promozione di punti di eccellenza". Lo dichiara il ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, all'assemblea pubblica di Cosmetica Italia.

Il ministro indica l'obiettivo di "mettere in sintonia i fabbisogni delle imprese con il sistema scolastico, formativo e universitario perché c'è bisogno di censire le competenze di cui il sistema produttivo ha bisogno nei prossimi anni" per poter "fornire quel lavoratore qualificato che poi serve all'impresa italiana nella duplice transizione". (ANSA).