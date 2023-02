Tridico: troppi pochi posti di lavoro, non per i sussidi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il nostro è un Paese "che produce troppi pochi posti di lavoro: non è un problema di rigidità, o dei ragazzi che non vogliono lavorare, né di sussidi che fanno stare sul divano". Parola del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, dal palco del convegno per l'illustrazione, a Roma, del suo libro, scritto con Enrico Marro, "Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'Inps", aggiungendo poi, una domanda: "Il sussidio fa concorrenza al lavoro nero?". "Forse sì - risponde lo stesso Tridico - ma il lavoro è altra cosa dallo sfruttamento", tiene a sottolineare.

E, poi, sul reddito di cittadinanza, il vertice dell'Istituto di previdenza pubblico non nasconde vi siano state delle "criticità" nella sua erogazione, però non sul fronte assistenziale, bensì, precisa, sul versante delle "politiche attive del lavoro" e sulla "presa in carico" degli aspiranti lavoratori percettori della misura.

In un passaggio del libro di Tridico si legge che "sulle criticità di questo mercato del lavoro si sono abbattute le conseguenze della pandemia, che hanno ampliato le diseguaglianze nella distribuzione dei redditi. Secondo l'ultimo rapporto Inps, è arrivata al 23% la quota di occupati, compresi quelli part-time, che guadagna meno di 780 euro al mese, ovvero la soglia per ottenere il Reddito di cittadinanza. L'1% dei lavoratori meglio retribuiti ha, invece, visto incrementare di un punto percentuale la propria quota sulla massa retributiva complessiva", viene messo in evidenza. (ANSA).