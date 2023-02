Superbonus: incontro tra delegazione Pd Camera ed esponenti Cna

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Le criticità connesse alla decisione del governo sul Superbonus sono state al centro di un incontro tenutosi oggi presso la Sala Berlinguer del Gruppo del Partito Democratico alla Camera tra una delegazione dei deputati dem guidata dalla presidente, Debora Serracchiani, e una della Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa, guidata dal segretario generale, Otello Gregorini.

Al centro della riunione le proposte per risolvere l'emergenza sui crediti incagliati e la reintroduzione della possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, e il tema del mantenimento con decalage dei bonus edilizi. Renderli strutturali significherebbe dare certezze alle imprese e sostegno economico all'iniziativa green delle famiglie, in sintonia con la direttiva Ue. E' quanto si legge in una nota del Pd. (ANSA).