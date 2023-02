Piano energetico regionale,Cna 'positiva scelta rinnovabili'

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - E' stato presentato stamani in Regione Veneto il nuovo piano energetico regionale, un percorso concepito per immaginare nuove traiettorie di sviluppo per il Veneto. Efficienza e sicurezza energetica, incremento approvvigionamenti, fonti rinnovabili, contrasto alla povertà energetica sono i capisaldi di questo Piano che punta in particolare, sottolinea la Cna, sulla ricerca e sulla competitività per riqualificare il quadro energetico del territorio.

Ad oggi il fabbisogno totale di energia del Veneto è pari a 32.300 gigawatt. A questo la regione risponde al 50% con energia importata, al 24% con energia da fonti tradizionali e al 26% con energia da fonti rinnovabili (dati Regione Veneto). Nel 2022 sul 2021 le richieste di installazione di fotovoltaico sono state +121%, il costo dell'energia elettrica (la sola materia prima) a febbraio 2023 è di 0,171 euro a Kw/h, in netto calo rispetto ai 0,211 euro kw/h di febbraio 2022.

"Riteniamo positiva la scelta di incentivare la percentuale di energia da fonti rinnovabili sostenendo azioni volte alla autonomia energetica del territorio - commenta il Presidente Cna Veneto, Moreno De Col -. È importante sostenere interventi per l'efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese più energivore, e del patrimonio degli immobili, anche tenendo conto delle direttive green europee. È necessario il coinvolgimento delle parti sociali - conclude -in questo percorso di definizione di un nuovo piano energetico". (ANSA).