Made in Italy: Assocarta, nostro settore esempio di bioeconomia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La carta è un esempio di bioeconomia circolare made In Italy perché coniuga la sostenibilità dell'impiego di materie prime rinnovabili con il riciclo dei prodotti a fine vita. Oggi il 63% delle carte e cartoni prodotti in Italia è realizzato a partire da carta riciclata e per alcune produzioni la carta da riciclare è l'unica materia prima, con tassi di riciclo che nel comparto dellʼimballaggio raggiungono già l'85% fissato dalla direttiva europea per il 2030". Lo dichiara in una nota il direttore di Assocarta, Massimo Medugno, sintetizzando i contenuti della risposta all'indagine conoscitiva sul made in Italy avviata dalla commissione Attività produttive della Camera. "I prodotti forestali come la carta - spiega - sono un importante incentivo alla promozione di efficaci criteri di gestione del patrimonio forestale. LʼItalia è al 2° posto tra i produttori di carta europei, secondo i dati 2021, dopo la Germania. Nel contempo il settore cartario è il 2° in Europa, sempre dopo la Germania, per i volumi di carta da riciclare impiegati annualmente nelle proprie produzioni".

