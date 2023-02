Lollobrigida a Bruxelles, fare sistema per il Made in Italy

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - "L'idea che gli altri Paesi si fanno del sistema-Italia è quella di un sistema sgretolato, invece il nostro tessuto di imprese è sano e forte, allora oggi sono qui per vedere se c'è la disponibilità a fare un discorso sistemico, sollecitato dalla politica". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando ai rappresentati del "sistema Italia" a Bruxelles, con rappresentanti delle Regioni e del mondo delle imprese e associazioni di categoria. "Il tentativo - ha detto il ministro - è costruire un sistema Italia che si confronti con gli altri sistemi in una logica europea" per "immaginare insieme modi per affrontare le scelte di promozione, distribuzione e produzione di filiera". (ANSA).