Lavoro: sindacati, alla Vibac 126 licenziamenti durante cig

(ANSA) - TERMOLI, 28 FEB - La Vibac, azienda produttrice di nastro adesivo, di Termoli annuncia 126 licenziamenti su 142 dipendenti. Lo denunciano le segreterie e Rsu Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec UIl e Failc Confail.

Nello stabilimento adriatico rimarranno solo 16 addetti.

"Siamo nel pieno di una cassa integrazione straordinaria che finirà a luglio 2023 e firmata perché bisognava ridurre le produzioni sulla linea 4 - si legge in una nota congiunta delle Organizzazioni sindacali - rimodulare le altre lavorando 5 giorni su 7, avviare attività di revamping per rendere più competitivo il prodotto collocato sul mercato, apportare ulteriori modifiche agli impianti nonché effettuare interventi sul complessivo ciclo produttivo con azioni di miglioramento.

Nella procedura di cig non si menziona nessuna riduzione di personale diretto e, nel frattempo, sono stati licenziati circa 50 interinali che costituivano il 25% della forza lavoro".

Secondo i sindacati: "E' poco chiaro come si possa procedere ad un licenziamento collettivo con una cassa integrazione guadagni pagata dallo Stato e che prevede corposi interventi di ristrutturazione degli impianti. Sembrano esserci requisiti di illegittimità che chiariremo nelle sedi competenti".

Le segreterie regionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, UIltec-UIl e Failc-Confail si chiedono come lo stabilimento di Termoli:"possa continuare ad esistere con 16 operatori". Le Oo.Ss. attendono la convocazione di un incontro per chiarire l'intera vicenda. (ANSA).