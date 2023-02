Lavoro: Inail, a gennaio infortuni in calo del 31,4%

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nel primo mese del 2023 sono state 39.493, in calo del 31,4% rispetto alle 57.583 del gennaio 2022, in linea con le 39.183 del gennaio 2021 (+0,8%) e in riduzione rispetto al primo mese del 2020 (-15,0%) e del 2019 (-17,7%). Lo rileva l'Inail.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nel mese di gennaio 2023 sono state 43, tre in meno rispetto alle 46 registrate nel primo mese del 2022, due in più rispetto al gennaio 2021, nove in meno rispetto al gennaio 2020 e una in meno rispetto al gennaio 2019. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.756 (+44,3%). (ANSA).