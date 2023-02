Istat: fatturato dei servizi, nel 2022 salito del 13,5%

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Nella media del 2022 si è registrata una crescita dell'indice del fatturato delle imprese dei servizi del 13,5%, in lieve rallentamento rispetto a quella dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat precisando che nel quarto trimestre 2022 l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce dell'1,8% rispetto al trimestre precedente; l'indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, dell'8,5%.

Per quanto riguarda l'intero 2022, l'Istituto di statistica sottolinea che permane una marcata differenziazione tra i settori. La crescita dello scorso anno è stata particolarmente robusta nei settori legati al turismo; tra questi, tuttavia, mentre le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione hanno superato in maniera marcata i livelli del 2019, il trasporto aereo e le agenzie di viaggio sono ancora molto al di sotto dei livelli prepandemici.

