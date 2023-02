Istat: fatturato dei servizi, nel 2022 salito del 13,5% (2)

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Quanto all'andamento complessivo dello scorso anno, l'Istat precisa che gli aumenti maggiori ci sono stati nei primi due trimestri dell'anno, mentre gli ultimi due sono stati contraddistinti da incrementi più lievi.

Nel quarto trimestre si evidenzia comunque una crescita congiunturale in tutti i settori. Gli incrementi maggiori si registrano per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+5,7%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (+2,8%). Aumenti più contenuti si hanno per il Trasporto e magazzinaggio (+1,6%), il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,5%), per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,8%) e per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+0,5%).

Anche in termini tendenziali si è avuta una crescita generalizzata. L'aumento più consistente si registra per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+24,1%). A seguire il Trasporto e magazzinaggio (+9,9%), i Servizi di informazione e comunicazione (+7,9%), il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+7,8%) e le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+6,8%).

L'incremento è più contenuto per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,7%). (ANSA).