Inps: certificazione unica 2023 online dal 16 marzo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - A partire dal 16 marzo 2023 l'Inps renderà disponibile la Certificazione unica (Cu) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Lo fa sapere l'Istituto di previdenza. Accedendo con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns) al portale inps.it "Servizio certificazione unica 2023 (Cittadino)", sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della Cu/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati sarà possibile anche dal servizio on-line "Cedolino pensione".

Dalla stessa data, la Certificazione unica sarà disponibile anche sull'app Inps mobile. In alternativa, potrà essere richiesta tramite patronati, Caf e professionisti abilitati o tramite Posta elettronica certificata. (ANSA).