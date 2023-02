Industria: Istat, fatturato dicembre +0,7%

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - A dicembre si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti dello 0,7% in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+0,8% sul mercato interno e +0,6% su quello estero). Lo rileva l'Istat precisando inoltre che, corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 14,9%, con incrementi del 14,7% sul mercato interno e del 15,2% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 20 contro i 22 di dicembre 2021. (ANSA).