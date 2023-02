Industria 4.0:Cim4.0 a Bari incontra pmi,spinta a trasformazione

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Incontrare i distretti manifatturieri del territorio, ascoltare i reali bisogni delle imprese e supportarle nell'ultimo miglio della transizione digitale e green attraverso processi di trasformazione tecnologica e offerte formative 4.0. Con questo obiettivo prosegue il roadshow promosso dal competence center Cim4.0 che - dopo la prima tappa in Abruzzo - oggi arriva a Bari. In collaborazione con Meditech Competence Center (il centro di competenza campano-pugliese), Cetma DihSme (il digital innovation hub pugliese), Confindustria Puglia, e con il patrocinio della Regione Puglia, il Competence Industry Manufacturing 4.0 (nato a Torino), ha incontrato le realtà produttive del territorio mostrando loro i vantaggi competitivi offerti dalle tecnologie di ultima generazione, dai processi manifatturieri 4.0 evoluti alle tecnologie digitali. "Questa iniziativa e in particolare questa seconda tappa sul territorio pugliese risponde in modo coerente a una delle missioni più importanti del nostro Competence Center, ovvero, essere un riferimento tecnico, formativo e culturale verso tutte le imprese italiane impegnate nel trasformarsi tecnologicamente in linea con il piano di transizione digital e green", afferma il ceo di Cim4.0, Enrico Pisini. "I centri di competenza - aggiunge Cesare De Palma, coordinatore del gruppo Tecnico Education di Confindustria Puglia - sono strumenti strategici per connettere ricerca e impresa in modo concreto. Il sistema delle Pmi è il soggetto destinatario di questa attività di connessione".

Secondo Marco Alvisi, direttore generale di Cetma, "la transizione digitale ed ecologica è un processo complesso che richiede, dal lato istituzionale, una forte sinergia tra gli attori coinvolti". Inoltre, la transizione digitale delle imprese italiane diventa "un elemento strategico per la competitività del tessuto nazionale", sottolinea Angelo Giuliana, direttore generale di Meditech 4.0. "Un ruolo determinante è svolto dalle Pmi del Mezzogiorno, che sempre più numerose si avvicinano alle nuove tecnologie abilitanti con entusiasmo e fiducia". (ANSA).