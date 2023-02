Inail-Cpra Toscana, intesa per la sicurezza sul lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Nuovi strumenti per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro nelle Pmi: Inail e Cpra (Comitato paritetico per l'artigianato) della Toscana hanno siglato oggi un'intesa che riguarderà le 25mila aziende e i 75mila lavoratori che aderiscono a Cpra, di cui fanno parte Cna, Confartigianato, Casartigiani, Cgil, Cisl e Uil.

In particolare, spiegano i firmatari, sono previste iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nelle attività lavorative; organizzazione di eventi e seminari a carattere divulgativo per promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro; attività di formazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori; progetti e iniziative a livello territoriale finalizzati allo sviluppo, diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione.

I 35 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali del Cpra toscano, nel corso del 2022, hanno effettuato 1.947 sopralluoghi in aziende, sono stati consultati 1.421 volte per i Pos (piani operativi per la sicurezza), hanno assistito a 748 verifiche di attuazione delle procedure anti Covid, partecipato a 212 riunioni con i lavoratori, 24 sopralluoghi ispettivi, 16 audit per certificazioni ed effettuato 52 verifiche dell'attività formativa. (ANSA).