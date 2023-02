Fisco: Mef, con Covid 39% imprese in perdita (2)

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Nel 2020, precisa il ministero dell'Economia, le società di capitali hanno dichiarato un imponibile di 129,2 miliardi di euro (-13,1% rispetto al 2019).

Quelle che hanno dichiarato imposta sono pari al 50,3% del totale, in forte diminuzione rispetto l'anno precedente; il rimanente 49,7% non ha dichiarato imposta o ha un credito.

I contribuenti che hanno presentato il modello "Redditi Enc - Enti non commerciali" per l'anno d'imposta 2020 sono stati 144.492 (-1,9% rispetto all'anno precedente).

Nel 2020 la quota ammessa in deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio (cosiddetta Ace "Aiuto alla crescita economica") è confermata all'1,3%. Le società di capitali con diritto alla deduzione Ace sono oltre 328.000 (+0,6% rispetto al 2019), per un ammontare di deduzione spettante di 19,1 miliardi di euro (+3,7% rispetto al 2019).

Tra i principali crediti d'imposta usufruibili dalle società di capitali meritano attenzione i crediti per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali che nel 2020 hanno sostituito precedenti agevolazioni (ex super-ammortamento e iper-ammortamento). Il credito d'imposta per investimenti in beni materiali è stato dichiarato da oltre 157.000 soggetti per un ammontare di 771 milioni di euro; il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 da oltre 15.500 soggetti per un ammontare di 1,5 miliardi di euro; il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 da oltre 2.800 soggetti per un ammontare di circa 19,9 milioni di euro ed il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, in transizione ecologica e in innovazione tecnologica da oltre 18.100 soggetti per un ammontare di 1,2 miliardi di euro. Questi crediti d'imposta, precisa il Mef, sono finanziati in parte con i fondi Pnrr.

Il numero dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione Irap per l'anno d'imposta 2020 è pari a 3.354.929 (-2,1% rispetto al 2019). La contrazione ha interessato in misura prevalente le persone fisiche (-4,5% rispetto al 2019) e le società di persone (-3,7% rispetto al 2019). (ANSA).