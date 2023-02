Equo compenso: slitta a domani voto su emendamenti al Senato

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Slitta a domani la votazione, in Commissione Giustizia, al Senato, sui 33 emendamenti ed i 4 ordini del giorno depositati nell'ambito dell'esame del disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti. Lo indicano all'ANSA fonti dello stesso organismo di palazzo Madama, precisando che il rinvio dell'esame del testo, previsto per oggi, si è reso necessario, perché non sono ancora giunti i pareri delle altre Commissioni sulle proposte di modifica depositate. Il provvedimento sulla giusta remunerazione per i servizi svolti dai professionisti, frutto dell'unificazione di iniziative normative di FdI e Lega, è stato licenziato dai deputati, in prima lettura, il 25 gennaio scorso.

