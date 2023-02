Digitale:progetto Edih4dt per Pmi e pubblica amministrazione (2)

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Giuseppe Pirlo, in qualità di presidente del costituendo Hub nonché di professore dell'Università degli studi di Bari 'Aldo Moro', spiega che "il progetto consentirà in futuro di accedere a ulteriori finanziamenti della Comunità europea specifici per gli hub accreditati e quindi di valorizzare maggiormente le eccellenze presenti al Sud". "Con la firma del ministro Urso per la costituzione dell'hub, abbiamo ora un'ulteriore garanzia - riferisce - che Bari avrà un ruolo strategico nella trasformazione digitale dell'intero Paese".

"L' hub erogherà anche servizi innovativi di tipo finanziario e di formazione per il personale delle Pa. In tal senso l'hub si propone come un soggetto accreditato dall'Europa in grado di agire secondo diverse dimensioni, scientifica e tecnologica, finanziaria e di sviluppo di competenze, a supporto della trasformazione digitale" spiega la docente Lerina Aversano dell'Università degli Studi del Sannio, che sarà direttore e coordinatore scientifico dell'hub.

"La trasformaziozione digitale è infatti un obiettivo tanto ambizioso quanto irrinunciabile per il Paese e l'hub del progetto 'Edih4dt' vuole rappresentare - conclude - una risposta concreta alle esigenze delle Pa per rendere più efficienti processi e servizi per i cittadini, le comunità e le imprese".

(ANSA).