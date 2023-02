Digitale: progetto 'Edih4dt' per Pmi e pubblica amministrazione

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Implementare i servizi per la pubblica amministrazione sfruttando le nuove tecnologie, e rendere più efficienti processi e servizi per i cittadini nell'ottica della transizione digitale, sono alcuni degli obiettivi del progetto 'Edih4dt' (European digital innovation hub per la transizione digitale sicura della pubblica amministrazione). Il via al progetto è giunto dopo la firma del decreto ministeriale che finanzia i centri di trasferimento tecnologico in Italia.

L'hub, di cui è capofila il consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (Cini), avrà la sua sede principale a Bari, assicurando "concretamente", viene evidenziato in una nota, "un focus specifico con il sud del paese che riporta il maggiore ritardo in termini di transizione digitale". Si tratta di un network di hub di innovazione con l'obiettivo di sviluppare le capacità digitali delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni del settore pubblico in tutta l'Unione europea sul fronte della cybersecurity, intelligenza artificiale e cloud computing.

"Attraverso questo hub - ha dichiarato il presidente del Cini, Ernesto Damiani - sarà possibile assicurare, a tutta la pubblica amministrazione nazionale, di sperimentare soluzioni innovative e tecnologicamente all'avanguardia per riprogettare i servizi amministrativi di Comuni, Asl, scuole ed enti pubblici locali".

L'hub coinvolgerà l'Anci, il consorzio delle università campane (CerICT) e quello per l'ingegneria e la medicina degli Atenei del Sannio, di Cassino e del Molise (Coim), nonché il Politecnico di Bari e l'università della Calabria. Diverse le aziende coinvolte, tra cui Tim, Exprivia, Atlantica e BvTech, e le reti e associazioni tra cui Anfov e Rete Antenna Pon. (ANSA).