Controlli guardia di finanza, 3 estetiste sconosciute fisco

(ANSA) - POPPI (AREZZO), 28 FEB - Attività sconosciute al fisco, e in alcuni casi esercitate abusivamente senza avere i requisiti professionali o le dovute autorizzazioni. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza di Arezzo, tenenza di Poppi (Arezzo), nel corso di una serie di controlli sulle attività di estetista, svolte anche in abitazioni private.

I finanzieri hanno avviato un monitoraggio sui centri estetici pubblicizzati sui più noti social network, dal quale è emersa l'attività di tre imprese casentinesi svolta in totale evasione d'imposta, e redditi non dichiarati per oltre 200.000 euro a fronte di numerose prestazioni senza l'emissione del documento fiscale. Per due di esse mancavano poi le previste autorizzazioni o i requisiti professionali e nei loro confronti sono state erogate sanzioni amministrative fino a 18.000 euro.

(ANSA).