Confindustria: Casadei confermato presidente pmi Romagna

Casadei è stato rieletto all'unanimità presidente per il biennio 2023-2025: 49enne è amministratore delegato di Grafiche MDM, tipografia storica di Forlì, e ha alle spalle un lungo percorso associativo, iniziato nel Gruppo giovani industriali di Forlì-Cesena.

"Le nostre aziende hanno saputo superare la pandemia e stanno affrontando con piglio deciso le difficoltà di questa congiuntura, che incrocia aumento dell'inflazione e del costo delle materie prime alla crisi energetica e geopolitica - spiega in una nota -: sono orgoglioso di continuare l'esperienza alla guida di questo gruppo di colleghe e colleghi uniti e sempre aperti al confrontarsi e a imparare dal cambiamento.

Alla vicepresidenza sono stati eletti l'imprenditore riminese, Nicola Calisesi e il ravennate Roberto Guardigli.

