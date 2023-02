Confindustria amplia la sede, "casa per la formazione" (2)

(ANSA) - AOSTA, 28 FEB - Nel primo ciclo di incontri che avranno cadenza bisettimanale, in collaborazione con la Fondation Emile Chanoux, sarà organizzata una rassegna composta da tre convegni e tre proiezioni di film.

Enrico Mattei (8 marzo, ore 18-20), Adriano Olivetti (12 aprile, ore 18-20), Luigi Einaudi (24 maggio, ore 18-20), saranno i protagonisti di tre incontri organizzati coinvolgendo Eni, Fondazione Luigi Einaudi e Fondazione Adriano Olivetti. I tre film che verranno proiettati, in collaborazione con Aiace Vda, avranno come filo conduttore le invenzioni che hanno rivoluzionato delle epoche e gli uomini che stanno dietro queste invenzioni: 'Steve Jobs' di Danny Boyle (22 marzo, ore 18-20), 'La segretaria quasi privata' di Walter Lang (26 aprile, ore 18-20), 'Mister Hula Hoop' dei fratelli Coen (31 maggio, ore 18-20). (ANSA).