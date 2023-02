Confcommercio,arresti per spaccata Mestre 'segnale positivo'

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - "L'arresto di alcuni dei responsabili in flagranza di reato delle spaccate che stanno colpendo la città in questi mesi è per noi un segnale molto positivo, che infonde speranza ai cittadini e ai commercianti.

Mestre e Marghera non possono essere sinonimo di malavita". A dirlo sono i presidenti di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto, e di Confcommercio Marghera, Mauro Chinellato, In merito alle affermazioni del sindaco Luigi Brugnaro sui risultati dell'operazione di contrasto al fenomeno dei furti con il metodo delle spaccate.

"Crediamo che il commercio vada sostenuto in quanto presidio di legalità e socialità: laddove i negozi chiudono e le luci rimangono spente, il territorio è più facilmente teatro di episodi di degrado - concludono -. La prevenzione passa anche attraverso l'aiuto al tessuto economico-produttivo della città".

