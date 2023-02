Centro storico Caserta "desertificato", sos di Confcommercio (2)

(ANSA) - CASERTA, 28 FEB - Per Sindaco "la crisi del post Covid ha poi inferto il colpo di grazia. Dispiace che malgrado i nostri continui solleciti, nulla fino ad oggi sia stato fatto per frenare questa emorragia. Caserta ha bisogno di un piano parcheggi, di un piano di viabilità, di una politica seria sul turismo. Ancora una volta chiediamo quindi alle istituzioni di sedersi ad un tavolo con le associazioni di categoria". "La desertificazione commerciale - afferma il presidente regionale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo - è anche un problema sociale. I negozi di vicinato forniscono un servizio indispensabile per i cittadini e sono una garanzia di vivibilità e sicurezza delle nostre città; è ora che la politica ne riconosca il valore sociale e li ponga al centro degli interventi di riqualificazione urbana e di sviluppo del territorio". (ANSA).