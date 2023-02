Camera: domani audizione di Confindustria su dl Superbonus

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Mercoledì 1 marzo, alle ore 13.45, la Commissione Finanze della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo si legge in una nota. (ANSA).