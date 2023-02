Banche: incontro sindacati-Abi su rinnovo contratto

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Incontro fra sindacati e Abi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari, che scade oggi. Durante la riunione, sottolineano diverse fonti, si discuterà anche del rinnovo dell'accordo sulle libertà sindacali siglato nel 2019, scaduto nei mesi scorsi e poi prorogato. L'incontro si terrà in videoconferenza e vi parteciperanno Ilaria Dalla Riva, presidente del Comitato affari sindacali e del lavoro di Abi e responsabile people e culture Italia di Unicredit, Stefano Bottino, responsabile direzione sindacale e del lavoro dell'Abi, e i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Susy Esposito, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto.

Il contratto di lavoro dei bancari, firmato il 19 dicembre 2019 e prorogato fino a oggi con un verbale dello scorso 27 dicembre, interessa circa 260.000 lavoratrici e lavoratori.

(ANSA).