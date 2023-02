Welfare: Unipol-Ambrosetti, Veneto 9/a tra regioni in Italia

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - Nel 2022 il Veneto si conferma al nono posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dal "Welfare Italia Index 2022", strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, realizzato dal think tank "Welfare, Italia" su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

Analizzando gli indicatori sullo stato di salute della popolazione e l'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria, in particolare, il Veneto migliora la propria posizione salendo al terzo posto.

Il Welfare Italia Index è basato su 22 indicatori di spesa pubblica e privata in welfare, che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio, e indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare (ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).

Il Veneto ha perso tre posizioni nella classifica relativa agli indicatori di spesa, collocandosi al 17/o posto, ma è quarto per spesa previdenziale media sulla popolazione over 65.

Risulta, tra le ultime in classifica (19/o) relativamente alla spesa in reddito e pensione di cittadinanza, con 3,7 euro mensili rispetto a una media nazionale di 12,7, ed è 18/o per spesa pubblica per consumi finali per istruzione e formazione sul Pil regionale (2,8% a fronte del 4% della media italiana).

Sul fronte degli indicatori strutturali, il Veneto ha il secondo minor tasso di dispersione scolastica sul totale dei giovani tra i 18 e i 24 anni (13,4% a fronte di una media nazionale del 20,8%) e di quota di giovani 'neet': 13,9% rispetto al 21,8% nazionale. Infine, la percentuale di donne che hanno un'occupazione part-time involontaria è la più bassa in Italia: 50,6% a fronte di una media di 63,8%. (ANSA).