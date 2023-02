Welfare: Sit, permessi in più per genitori naturali e adottivi

(ANSA) - PADOVA, 27 FEB - Cinque giorni di permesso aggiuntivi e retribuiti per i neopapà, 700 euro di welfare aggiuntivo per i genitori con figli fino ai 3 anni di età, 15 giorni di smart working al mese durante il primo mese di rientro a lavoro dopo il congedo e tre permessi retribuiti per i papà, affinché possano assistere alle visite prenatali.

Sono alcune delle nuove iniziative assunte da Sit, società di Padova del controllo del condizionamento e degli strumenti di misura di gas e acqua, quotata sul mercato Euronext Growth di Borsa italiana, per supportare i genitori nel periodo prenatale e in quello immediatamente successivo all'arrivo del bambino.

Le misure avranno efficacia dal primo marzo e riguardano tutti i dipendenti, relativamente a figli naturali e adottivi.

"Con questa e con le altre iniziative di welfare aziendale, di benessere e di inclusione - sottolinea Roberta Fagotto, direttore delle risorse umane - vogliamo promuovere concretamente una cultura fondata sulla meritocrazia, sull'uguaglianza e sul rispetto di ogni genere di diversità".

