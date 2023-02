Un cloud per promuovere made in Italy e sviluppo sostenibile

(ANSA) - PISA, 27 FEB - La Confcommercio di Pisa e l'architetto Salvatore Re hanno presentato il progetto "Salvatore Re - Leonardo - Italian Style Tuscany" per la valorizzazione del made in Italy nel mondo. Il progetto, sviluppato dalla Leonardo srl, società che fa capo all'architetto, viene spiegato, "mira non solo a preservare ed esportare le competenze e la cultura del made in Italy, ma anche a promuovere uno sviluppo sostenibile, integrato nell'ambiente, nella storia e nella cultura del territorio". Grazie alla creazione di questa nuova infrastruttura informatica basata su sistemi di lavorazione in cloud, il progetto propone, prosegue la nota di Confcommercio, "un innovativo modello di business che consente di operare in maniera integrata e sostenibile, senza alcuna necessità di muoversi fisicamente tra le sedi del gruppo (Cina, Malta, Camerun, Francia) confermando Pisa come cuore pulsante: una struttura informatica di cloudworking permetterà di ideare, progettare, sviluppare in maniera istantanea e condivisa, direttamente dalla sede pisana, favorendo lo scambio di idee e competenze a livello globale". Secondo Stefano Maestri Accesi, presidente dell'associazione di categoria, "Pisa è il cuore del progetto e rimane al centro del progetto; una grande attenzione è riservata all'ambiente, grazie ad un risparmio notevole di emissioni di Co2; infine, da presidente dei professionisti abbiamo il timore che domani le macchine possano sostituirci, al contrario questo progetto è un esempio di tecnologia al servizio dell'uomo". "Vogliamo esportare - ha concluso Re - l'architettura come prodotto del made in Italy e lo vogliamo fare mantenendo una centralità dei dati e centralizzando le risorse umane. Poche persone lavoreranno all'estero e una grande produzione creativa sarà concentrata su Pisa". (ANSA).