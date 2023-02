Superbonus: Confesercenti, cartolarizzare i crediti incagliati

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Serve "introdurre una cartolarizzazione dei crediti fiscali a sostegno delle imprese che si trovano in crisi di liquidità a causa del blocco delle cessioni dei crediti". Così i rappresentanti di Confesercenti in audizione presso la commissione Finanze della Camera.

"L'operazione - spiegano - consisterebbe nella vendita dei crediti incagliati a società specializzate che, a fronte dell'acquisto, potrebbero emettere degli strumenti collegati, trasformando di fatto i crediti in finanziamenti sulla falsariga di quanto già fatto durante la situazione di pandemia". Per Confesercenti occorre poi "rimodulare le modalità di detrazione diretta e di utilizzo in compensazione mediante modello F24, soprattutto in favore dei contribuenti senza la capienza fiscale sufficiente a recuperare le somme attraverso la detrazione". Per l'associazione è quindi "necessario prevedere delle soluzioni che sblocchino i crediti in maniera definitiva, senza modifiche continue delle relative disposizioni, garantendo al contempo la sopravvivenza delle imprese del settore che allo stato attuale non riescono ad avere la liquidità sufficiente". Serve inoltre, per Confesercenti, "prevedere una deroga ad hoc e delle disposizioni chiare per rendere possibile un rapido sblocco dei cosiddetti bonus edilizi minori, come per l'installazione di infissi, che attualmente risultano incagliati dalle incertezze normative". (ANSA).