Superbonus: Confcommercio, rischio crisi di liquidità sistemica

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il dl 11/2023 sul blocco della cessione dei crediti ha un "impatto profondissimo sull'intera filiera dell'edilizia" con il rischio di "una possibile crisi di liquidità sistemica da scongiurare" perché "a discapito di un settore cruciale anche per la messa a terra del Pnrr". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio, Lino Stoppani, in audizione presso la commissione Finanze della Camera. Per i crediti fiscali incagliati, ha proseguito, "bisogna chiarire definitivamente il tema dei residui spazi di agibilità dei cassetti fiscali delle banche e rendere rapidamente operativa l'operazione di sblocco, anche attraverso compensazioni con i versamenti fiscali operati dalle imprese tramite gli F24 pagati presso il sistema bancario".

Confcommercio chiede anche di favorire "il possibile incontro tra domanda e offerta di crediti tra privati" e di "chiarire e risolvere la vicenda della classificazione Eurostat dei bonus".

Va poi prevista, ha sottolineato Stoppani, "una fase di transizione che consenta, anche attraverso il ricorso ad autocertificazioni, di contenere gli impatti di un repentino cambiamento di regime, vanno rivisti sovraccarichi di produzione documentale e va favorita una soluzione del problema incapienti anche allineando i tempi per l'utilizzo del Superbonus ai dieci anni già previsti per gli altri incentivi edilizi". "Infine vanno riaperti i termini per cessioni e sconti in fattura per le aree colpite da eventi sismici, oltre che per operazioni a valere sul patrimonio immobiliare di Onlus ed ex Iacp. Va poi istituita - ha concluso Stoppani - una sede permanente e strutturata di confronto tra il governo e tutte le parti interessate per la gestione dell'emergenza e per l'impostazione di un nuovo e condiviso approccio strutturale". (ANSA).